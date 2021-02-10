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Умер скандальный владелец порножурнала Hustler Ларри Флинт

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Мужчина скончался на 79 году жизни накануне утром в Лос-Анджелесе от сердечной недостаточности.
Издатель Ларри Флинт
Издатель Ларри Флинт
hollywoodreporter.com

Основатель американского порнографического журнала Hustler Ларри Флинт ушел из жизни в возрасте 78 лет. Об этом в среду, 10 февраля, сообщило издание ТMZ.

По данным журнала, мужчина скончался накануне утром в Лос-Анджелесе от сердечной недостаточности. Отмечается, что он был парализован ниже пояса после попытки покушения в 1978 году.

Как известно, первый номер журнала Флинта, в котором публиковались откровенные женские фотографии, вышел в 1974 году. Издание принесло порномагнату славу и массу судебных исков по делам о распространении непристойных материалов.

В марте 1978 года, когда проходили очередные слушания против Флинта, серийный убийца Джозеф Пол Франклин выстрелил в издателя у здания суда.

Флинт состоял в пяти браках, у него шестеро детей.

Жизнь владельца Hustler стала основой фильма режиссера Милоша Формана Народ против Ларри Флинта, который вышел в 1996 году.

Как сообщалось, в 2013 году Флинт призвал американские власти сохранить жизнь приговоренному к смертной казни преступнику, ранившему его.
 

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Теги: США, Лос-Анджелес, смерть, журнал, умер, издатель
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Источник: korrespondent.net

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