Лидеры США и Китая провели первые переговоры

Глава Белого дома выразил обеспокоенность в связи с репрессиями в Гонконге, Синьцзян-Уйгурском автономном районе и на Тайване.

Джо Байден впервые на посту президента говорил с главой КНР Си Цзиньпином

Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел первый на своем посту телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого стороны обсудили ряд актуальных вопросов. Об этом в среду, 10 февраля, сообщила пресс-служба Белого дома.

В обнародованном заявлении указано, что в первую очередь американский лидер поздравил своего коллегу и весь китайский народ с Новым годом (по лунному календарю).

Далее Байден подтвердил, что для него приоритетными являются защита безопасности, процветания, здоровья и образа жизни американского народа, а также сохранение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

При этом глава Белого дома выразил обеспокоенность в связи с репрессиями в Гонконге, Синьцзян-Уйгурском автономном районе и на Тайване.

Также во время разговора собеседники обсудили меры по противодействию пандемии COVID-19 и общие проблемы глобальной безопасности в области здравоохранения, изменения климата и предотвращения распространения оружия.

В свою очередь, информирует Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин назвал конфронтацию двух государств катастрофой для всего мира.

По вопросам Гонконга, Синьцзян-Уйгурского автономного района и Тайваня Штатам следует проявлять осторожность, отметил китайский лидер, поскольку это внутренние дела республики.

Наконец, Си Цзиньпин выразил уверенность, что Пекин и Вашингтон должны сообща поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что политика бывшего американского президента Дональда Трампа по отношению к Китаю была правильной.

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