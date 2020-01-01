Трамп определился с тактикой для процесса импичмента - СМИ

Бывший американский лидер решил придерживаться режима "тишины" до завершения голосования в Сенате.

Экс-президент США Дональд Трамп по совету своих помощников и юристов решил отказаться от публичных выступлений, пока не состоится голосование в Сенате Конгресса по делу о его импичменте. Об этом в среду, 10 Февраля, сообщила газета The Hill.

Отмечается, что решение бывшего главы Белого дома принято им с трудом, однако, по словам помощников политика, оно необходимо, чтобы "не раскачивать лодку" и чтобы как можно больше республиканцев поддержали его.

По данным газеты, молчание дается Трампу легче, поскольку у него нет доступа к соцсетям.

Напомним, 9 февраля Сенат начал процесс по делу об импичменте бывшему президенту. Спустя несколько часов в Капитолии проголосовали за конституционность этого процесса.

Опубликованы юридические позиции обвинения по делу об импичменте Трампа

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