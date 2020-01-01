В Евросоюзе вакцинацию прошли 1,5% населения

Отдельные ограничительные меры из-за коронавируса могут оставаться в силе и в 2022 году, считают в Еврокомиссии.

В течение последних полутора месяцев около 1,5% населения сделали прививку от коронавируса COVD-19. Об этом сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает ТАСС в четверг, 11 февраля.

"Вакцинация в ЕС стартовала 27 декабря. К настоящему моменту в среднем в Евросоюзе приходится по три укола на 100 человек, хотя ситуация серьезно различается между странами сообщества. Это соответствует 1,5% полноценно привитых двумя дозами вакцины", – отметил он, представля зимний экономический прогноз Еврокомиссии.

Еврокомиссар подчеркнул, что ситуация с пандемией в Евросоюзе остается нестабильной и трудно предсказуемой. Он подчеркнул, что "результаты вакцинации еще очень незначительны", поэтому карантинные меры будут сохраняться еще длительное время. Джентилони не исключил, что отдельные целевые ограничительные меры могут оставаться в силе и в 2022 году. Также может возникнуть целый комплекс новых факторов, которые невозможно учесть в прогнозе.

"Могут появиться новые штаммы коронавируса, которые могут иметь более высокий уровень распространения, что потенциально приведет к ужесточению карантинных мер и замедлению экономики. Кроме того, в 2021 году возможно проявление более серьезных негативных последствий пандемии, которые уже повлияли на экономику, включая возможный всплеск банкротств... Наконец, серьезные различия эпидемической ситуации между странами ЕС могут сохраниться, подрывая единство и функционирование европейского рынка", – сказал он.

Джентилони не исключил и возможности позитивного развития ситуации, включая экономический эффект от инновационных инвестиций в новые отрасли экономики, которые начали развиваться в условиях пандемии.

Он заявил, что Еврокомиссия в своем зимнем прогнозе исходит из выполнения задачи вакцинации 70% взрослого населения ЕС к лету 2021 года, которую установила ее председатель Урсула фон дер Ляйен.

Он особенно подчеркнул, что вакцинация 70% населения за оставшиеся до лета 3,5 месяца – "это не прогноз, а исходная предпосылка для прогнозирования".

Джентилони добавил, что, несмотря на медленный старт вакцинации, Еврокомиссия рассчитывает на значительное нарастание ее темпов в ближайшие месяцы.

Напомним, до сих пор доступа к COVID-вакцинам не имеют 2,5 млрд человек в около 130 странах. Об этом говорится в совместном заявлении главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса и исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор.

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