Лукашенко пообещал референдум по новой конституции через год

Голосование за проект новой конституции Беларуси состоится в начале следующего года, пообещал Александр Лукашенко.

В течение нынешнего года в Беларуси будет готов проект новой конституции, а в начале следующего его вынесут на всенародное обсуждение. Об этом заявил в четверг, 11 февраля, на Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

"В течение этого года проект конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года как минимум, - я думаю, мы справимся, - мы внесем его на всенародное голосование", - сказал Лукашенко, отметив, что голосование за него состоится на референдуме.

Ранее Лукашенко заявлял, что действующая конституция Беларуси дает главе государства слишком большие полномочия. Александр Лукашенко опасается оставлять ее "незнакомому президенту".

Также сообщалось, что Лукашенко готов передать до 80% полномочий.

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