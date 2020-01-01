Лукашенко озвучил условия отхода от власти

Протесты должны прекратиться, в стране должен быть установлен порядок, а сторонники Лукашенко должны иметь гарантии безопасности.

Александр Лукашенко заявил, что уйдет из власти только когда в стране будет порядок, прекратятся протесты, а его сторонникам дадут гарантии безопасности. Об этом он заявил в четверг, 11 февраля, на проходящем в Минске Всебелорусском народном собрании, сообщает БЕЛТА.

"Главное мое условие исхода из власти - в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение. Это главное условие. Второе условие - если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос из вас - из сторонников нынешнего президента - упасть не может", - заявил Лукашенко.

Как подчеркнул Лукашенко, важно, чтобы ВНС было конституционным органом и "если общественный договор будет нарушен, вся власть будет у Всенародного собрания". Лукашенко также отметил, что предложил Всебелорусское народное собрание сделать конституционным органом и наделить его полномочиями, а также сделать стабилизатором на переходный период.

Напомним, Лукашенко также пообещал референдум по новой конституции через год.

Кроме того Лукашенко на ВНС заявил, что Беларусь - последняя суверенная страна и за нее идет борьба.

Готовит переворот. Всебелорусский съезд Лукашенко

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