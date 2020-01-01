Джек Ма впервые за месяцы появился на публике - СМИ

Миллиардер в последние недели регулярно играет в гольф в клубе на острове Хайнань, говорят источники Time.

Джек Ма впервые за несколько месяцев появился на публике

Основатель Alibaba Джек Ма впервые за несколько месяцев появился на публике. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Time в четверг, 11 февраля.

По данным источников издния, Джека Ма в последние недели регулярно видели за игрой в гольф на полях клуба Sun Valley Golf Resort на острове Хайнань.

Отметим, что в конце января Ма уже появлялся на публике после нескольких месяцев "исчезновения", но тогда он выступил перед публикой по видеосвязи.

Ранее СМИ писали, что Китай намерен национализировать Alibaba. Инициатива исходит от правящей коммунистической партии страны. Национализация также затронет финансово-технологическую "дочку" Alibaba - Ant Group.

Критиковал Пекин. Исчез основатель Alibaba Джек Ма

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