В США опубликовали новые видео штурма Капитолия

Вице-президент США Майк Пенс находился на расстоянии нескольких сотен футов от толпы, когда его отвели в безопасное место.

В США опубликовали новые видеозаписи штурма Капитолия во время событий 6 января 2021 года. Об этом сообщает BBC.

Видео было предоставлено уполномоченными по вопросам импичмента от Демократической партии и публикуется впервые после произошедших беспорядков.

На опубликованных видеозаписях видно, как вице-президент США Майк Пенс находился на расстоянии нескольких сотен футов от толпы, когда его отвели в безопасное место.

Сенаторам Митту Ромни и Чаку Шумеру пришлось развернуться во время эвакуации и пойти по другому коридору, чтобы избежать встречи с толпой.

Напомним, 6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.

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