Биткоиномания. Почему криптовалюта снова в тренде

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, впервые преодолев отметку в 48 тысяч долларов.

Все снова говорят о биткоине. На фоне обещания Илона Маска инвестировать в криптовалюту ее стоимость преодолела отметку в 48 тысяч долларов.

Вместе с тем все чаще появляется информацию об огромных затратах на электроэнергию из-за майнинга биткоина.

Специалисты не перестают спорить по поводу криптовалюты. Так кому верить?

Маск за

«Я опоздал на вечеринку, но я сторонник биткоина», — заявил недавно самый богатый человек на планете Илон Маск.

По его мнению, биткоин «находится на пороге широкого признания» в финансовом мире. Компания Маска Tesla купила биткоинов на 1,5 миллиарда долларов. Производитель электромобилей планирует в будущем интегрировать эту криптовалюту в качестве средства оплаты за свою продукцию.

На фоне этой сделки стоимость криптовалюты снова пошла вверх, преодолев исторический максимум в 48 тысяч долларов.

И это еще не предел. Майкл Новограц, основатель инвестиционной компании Galaxy Digital, которая инвестирует в криптовалюты, сказал в интервью Bloomberg, что биткоин может подорожать до 100 тысяч долларов к концу 2021 года.

О том стоит ли покупать биткоины задумались уже и в Twitter.

Даже Bank of New York Mellon, старейший американский банк, начнет работать с криптовалютами. Он будет хранить, переводить и выпускать криптовалюты по поручению своих клиентов, которые занимаются управлением активами.

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Скептики

Однако, многие эксперты и аналитики по-прежнему настроены скептически. В январе аналитики швейцарского финансового холдинга UBS предупредили своих клиентов, что на инвестициях в криптовалюты можно потерять все деньги. По их мнению, в краткосрочной перспективе цены могут продолжить рост, но в долгосрочной есть серьезные риски.

Американский экономист, предсказавший кризис 2008 года, Нуриэль Рубини тоже предостерег инвесторов от покупки биткоинов по примеру Маска и предрек криптовалюте новый обвал.

По мнению экономиста, фундаментальная ценность биткоина равна нулю и была бы вообще отрицательной, если бы к майнингу криптовалюты применялись соответствующие налоги на выбросы углерода.

По мнению Рубини, утверждения о том, что биткоин — «цифровое золото», подпитывают пузырь на рынке криптовалют. Экономист уверен, что этот пузырь снова лопнет, как это уже было в 2017 году.

Также Рубини заявил, что называть биткоин и другие токены валютой некорректно, поскольку они не являются расчетной единицей или масштабируемым средством оплаты.

Рубини считает неправильным называть криптовалюты и «активами», ведь в отличие от ценных бумаг и коммерческой недвижимости они не создают денежный поток. Также криптовалюты не имеют практического применения, которое есть у золота и жилой недвижимости.

«Это всего лишь игра на спекулятивном пузыре, даже хуже, чем тюльпаномания, поскольку цветы имели и до сих пор имеют практическую ценность», — отметил экономист.

Что с электричеством?

Майнинг биткоина — достаточно энергозатратное удовольствие. Настолько, что на добычу криптовалюты уже уходит больше электроэнергии, чем потребляет вся Аргентина. Ученые Кембриджского университета оценивают потребление биткоина в 121,36 киловатт-часов в год. Такого количества энергии хватит, чтобы питать все чайники, используемые в Великобритании в течение 27 лет, пишет BBC.

EPA

Недавно майнеры криптовалюты обошли по потреблению электроэнергии Аргентину (121 КВт/ч), ОАЭ (113,2 КВт/ч) и уже вплотную подбираются к Украине (133,2 КВт/ч) и Норвегии (122,2 КВт/ч).

В Иране ситуация дошла до того, что из-за майнеров в стране отключают электроэнергию. Блэкаут пережила уже большая часть районов столицы — Тегерана — и другие крупные города, включая Мешхед, Тебриз и Урмию, пишет Business Insider.

Сейчас Иран входит в топ-10 стран по криптовалютной мощности в мире — около 450 МВт в день. Биткоин и криптовалюты в целом стали популярными в стране после повторных санкций США.