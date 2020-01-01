Ненавидимый порномагнат. Кем был Ларри Флинт

На 79 году жизни от сердечной недостаточности умер Ларри Флинт — издатель скандального порнографического журнала Hustler.

В Лос-Анджелесе умер основатель и владелец американского порнографического журнала Hustler Ларри Флинт.

Его пытались убить, но он выжил и передвигался в инвалидном кресле, про него сняли популярный фильм Народ против Ларри Флинта и он изменил мировую порноиндустрию.

Корреспондент.net вспоминает скандальную карьеру Ларри Флинта.

Трудное детство

Флинт родился в 1942 году в штате Кентукки, в семье отца-алкоголика и матери-подростка. Его родители развелись, когда ему было десять лет. Он бросил школу в 15 и подделал свидетельство о рождении, чтобы пойти в армию. Демобилизовался через семь месяцев, а затем снова обманом поступил на службу в военно-морской флот, где пять лет прослужил оператором радара.

Бизнес – империя

В 1965 году, после окончания службы, Флинт выкупил бывший бар своей матери в Огайо. Вскоре его бизнес превратился в сеть баров со стриптизом, которую он рекламировал с помощью печатной рассылки.

Из рекламного бюллетеня этих клубов вырос ежемесячный журнал Hustler, начавший выходить в 1974 году. Как утверждал сам издатель, его тираж доходил до трех миллионов экземпляров.

Флинт вызывал к себе жгучую ненависть, потому что не просто издавал порнографию, но делал это вызывающим образом.

Playboy по сравнению с Hustler считался респектабельным изданием. Само название, выбранное для журнала Флинтом, означает "проходимец".

Он откровенно называл себя "торговцем похабщиной" и осмеивал культовые символы консервативной Америки, например, изображал в непристойном виде Санта-Клауса.

Hustler всегда отличался от конкурентов Playboy и Penthouse более откровенным содержанием. Например, издание Флинта опубликовало сделанные папарацци голые фото бывшей первой леди Жаклин Кеннеди-Онассис. Playboy и Penthouse отказались от них.

Как только журнал стал широко известен, Флинт стал объектом ожесточенной критики борцов с порнографией.

Однажды в интервью бизнесмен отметил, что Playboy и Penthouse демонстрировали обнаженное тело в большей степени как искусство.

«Я понял, что, если мы будем более откровенными, мы сможем получить огромную долю этого рынка... Я чувствовал, что мужчинам нужен грубый секс. И я был прав», — рассказывал Флинт.

Образы, представленные на страницах журнала, часто были жестокими: женщины в собачьих ошейниках или женская голова в подарочной коробке.

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Покушение

Флинт почти непрерывно судился с возмущенными гражданами. В 1978 году около здания суда округа Гвиннетт в Джорджии на порномагната совершил покушение Джозеф Пол Франклин, серийный убийца и сторонник идей превосходства белой расы.

Расист Франклин был возмущен межрасовыми фотографиями в Hustler.

После атаки Флинт выжил, но оказался парализован ниже пояса и всю оставшуюся жизнь передвигался в позолоченной инвалидной коляске.

Задержать Франклина тогда не удалось. Впоследствии он был арестован, изобличен в общей сложности в 20 убийствах и шести покушениях и казнен в 2013 году.

Большая политика

Флинт активно участвовал в политике и общественной деятельности: выступал за однополые браки, против смертной казни, против вторжения в Ирак в 2003 году. Созданный им частный фонд вносит свой вклад в исследования травм спинного мозга, борется с жестоким обращением с детьми и насилием среди молодежи.



В 1977 году порномагнат ненадолго объявил себя христианином после того, как подружился с евангелисткой Рут Картер Стэплтон, сестрой президента Джимми Картера. Он запретил курение в редакции Hustler, сел на диету и поклялся «бороться за Бога». Флинт даже «смягчил» содержание журнала, но вскоре издание вернулось к прежней политике, а сам издатель объявил, что он атеист.



Флинт баллотировался в президенты как республиканец в 1984 году. А во время судебного процесса по делу об импичменте Биллу Клинтону предложил $1 млн за доказательства, что президент вступал во внебрачные сексуальные отношения в Белом доме.

В 2017 Флинт заявил, что даст $10 млн тому, кто предоставит информацию, которая поможет объявить импичмент Дональду Трампу.

REUTERS

В 2019 году Larry Flynt Publications разослала рождественскую открытку некоторым республиканским членам Конгресса, на которой Дональд Трамп был изображен лежащим мертвым в луже крови с заявлением якобы его убийцы: «Я только что застрелил Дональда Трампа на Пятой авеню, и мне ничего не будет». Таким образом Флинт высмеял заявление тогдашнего президента, который заявил, что может стать посреди Пятой авеню и убить кого-то, но все равно не потеряет избирателей.

Кино и бизнес

О жизни Флинта написаны книги и сняты фильмы. Самым известным фильмом стал Народ против Ларри Флинта Милоша Формана, который вышел в 1996 году. Главную роль в этой картине сыграл Вуди Харрельсон, а жену порномагната Алтею Флинт — Кортни Лав.

Ларри Флинт был женат пять раз.

Сейчас его бизнес-империя включает десятки порножурналов, стриптиз-клубы в нескольких городах США, сеть магазинов, продающих порнографические видео, одежду, секс-игрушки, а также казино. К тому же Флинт управлял сайтами и зарегистрировал имя Hustler для порно-СМИ и другого секс-ориентированного бизнеса в Канаде, Великобритании, Южной Африке и Австралии. Его основным источником дохода стали студии по производству порнофильмов, видео и мультфильмов в Голливуде.

Бизнес-империю Флинта оценивали в 400 миллионов долларов.