Байден остановил строительство "стены Трампа"
Строительство стены на границе США с Мексикой остановили. Президент США Джо Байден отменил распоряжение своего предшественника Дональда Трампа, сообщает The Hill в четверг, 11 февраля.
Байден заявил, что не будет тратить деньги американских налогоплательщиков на этот проект.
"Я поручил провести тщательный учет и анализ ресурсов, направленных на это строительство", - подчеркнул Байден.
Напомним, что ранее Сенат США признал конституционность процесса по импичменту Трампу. Демократы мотивируют решение подвергнуть Трампа импичменту в том числе тем, что после завершения процесса он не сможет баллотироваться в президенты.
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