Байден остановил строительство "стены Трампа"

Джо Байден отменил распоряжение Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой.

Строительство стены на границе США с Мексикой остановили. Президент США Джо Байден отменил распоряжение своего предшественника Дональда Трампа, сообщает The Hill в четверг, 11 февраля.

Байден заявил, что не будет тратить деньги американских налогоплательщиков на этот проект.

"Я поручил провести тщательный учет и анализ ресурсов, направленных на это строительство", - подчеркнул Байден.

Напомним, что ранее Сенат США признал конституционность процесса по импичменту Трампу. Демократы мотивируют решение подвергнуть Трампа импичменту в том числе тем, что после завершения процесса он не сможет баллотироваться в президенты.

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