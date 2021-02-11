Боррель поддерживал Украину на переговорах в РФ

Жозеп Боррель заявил, что сказал Сергею Лаврову о непоколебимой поддержке ЕС территориальной целостности Украины.

Боррель заверил Шмыгаля, что поддерживал Украину на переговорах в России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заверил премьер-министра Дениса Шмыгаля, что на переговорах в России заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову о поддержке Украины Евросоюзом. Об этом он сказал по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе в четверг, 11 февраля.

"Я заверил премьер-министра в непоколебимой поддержке Евросоюзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Это сообщение я также передал во время моей встречи на прошлой неделе министру иностранных дел России Лаврову - включая необходимости полного выполнения минских договоренностей", - заявил Боррель.

"Вы знаете, что ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Мы продолжаем полностью поддерживать дипломатические усилия для восстановления территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - добавил дипломат.

Кроме того, он назвал судебную реформу основной задачей для украинской власти, пишет Европейская правда.

"Если бы мне надо было выбрать одну важнейшую, я бы отметил судебную реформу. Это - мать всех реформ. Вы не можете делать вид, что есть верховенство права, права человека без независимой судебной системы. Это - краеугольный камень демократической страны", - сказал Боррель.

Дипломат говорит, что есть три основные причины, по которым стоит провести судебную реформу: это фундаментальный элемент хорошо функционирующей демократии, это важнейший инструмент против коррупции и это то, что нужно украинцам.

"Независимые суды и разделение ветвей власти. Без этого трудно бороться с коррупцией или с другими проблемами. Я знаю, как это трудно, но это необходимо", - резюмировал он.

Напомним, что ранее в ЕС анонсировали торговые переговоры с Украиной. Завтра в Брюссель состоится седьмое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС, на котором поднимут вопрос о либерализации торговли.

Также сообщалось, что в ЕС назвали Шмыгалю условия выделения €600 млн. Евросоюз ожидает от Украины выполнение ряда структурных мероприятий, прогресса в переговорах с МВФ и борьбу с коррупцией.

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