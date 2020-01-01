Наследство Эскобара. Кокаиновые бегемоты Колумбии

Наркобарона винят в экологической проблеме, которая вскоре грозит стать очень серьезной, все из-за его зоопарка, в который он привез бегемотов.

Пабло Эскобар не только снабжал наркотиками весь мир. Когда-то он привез в свой зоопарк четыре африканских бегемота. После смерти наркобарона они быстро размножились и теперь превратились в большую проблему для Колумбии и всей Южной Америки.

В чем же угроза бегемотов, которых прозвали кокаиновыми?

Сами по себе

Эскобар построил на северо-западе Колумбии роскошное поместье Hacienda Napoles площадью около 20 квадратных километров. На его территории был большой дом в испанском колониальном стиле, парк скульптур, гараж с коллекцией ретроавтомобилей, арена для боя быков, трасса для картинга и небольшой аэродром.

Одной из главных достопримечательностей поместья был зоопарк, куда нелегально свозили животных со всего мира. Среди них антилопы, тигры, львы, страусы, жирафы, а также четыре африканских бегемота – один самец и три самки, которые были любимцами наркобарона.

После того, как Эскобар погиб в перестрелке с полицией в 1993 году, его семья стала судиться с государством за поместье. За животными больше некому было ухаживать. Часть из них погибла, некоторых отправили в зоопарки, а на бегемотов попросту махнули рукой. Однако они продолжали жить на территории поместья, размножаться и осваивать ближайшие пруды, озера и реки.

Теперь бегемоты в буквальном смысле заполонили главную водную артерию Колумбии - реку Магдалена. Животные даже получили прозвище кокаиновых бегемотов.

В чем проблема

Фактически кокаиновые бегемоты случайно запустили уникальный эксперимент. Они стали первыми крупными травоядными, которые прижились на новом месте.

Сейчас в Колумбии около 100 бегемотов – больше, чем в любом другом месте за границами Африки. Ученые предполагают, что благодаря соответствующему климату и отсутствию естественных врагов до 2040 года их популяция будет насчитывать 1,5 тысячи особей. Сдерживать такое количество животных не получится.

В Колумбии уже призывают начать забой кокаиновых бегемотов, чтобы не допустить причинения вреда экосистеме.

Правительственный защитник окружающей среды Колумбии Дэвид Эчеверри Лопес сказал, что они хотят кастрировать животных. Согласно официальной статистике, с 2011 по 2019 год были стерилизованы лишь четыре гиппопотама. Власти говорят, что стерилизовать или перевозить бегемотов в зоопарки – дорого и опасно. Остается только убивать.

Бегемотная опасность

Отдельные исследователи предупреждают: если бегемоты продолжат бесконтрольно размножаться в условиях дикой природы, то они могут постепенно вытеснить некоторые местные виды. Например, ламантинов, выдр и речных черепах. В Южной Америке нет хищников, которые охотятся на бегемотов в Африке - таких, как львы и крокодилы, любящие полакомиться детенышами гиппопотамов.

EPA

Кроме того, бегемоты могут начать нападать на людей. Они ведут себя очень агрессивно, особенно когда защищают свою территорию. Также бегемоты могут загрязнять водоемы своими экскрементами, превращая их в поросшие водорослями болота. А мутная вода сделает рыбу более уязвимой перед хищниками.

Многие специалисты считают, что не стоит отправлять колумбийских бегемотов и в их природную среду обитания, в Африку. Ведь они могут занести туда какие-нибудь новые болезни.

С другой стороны, биолог из Колумбийского национального университета Энрике Ордоньес считает, что благодаря бегемотам Эскобара появилась возможность поддержать популяцию этих животных в мире, поскольку некоторые организации (например, Международный союз охраны природы) считают их уязвимым видом.

Пока бегемоты живут в Колумбии, как в раю. Но они, по сути, стали экологической бомбой замедленного действия. Даже через три десятилетия после смерти Пабло Эскобара бегемоты, по сути, остаются напоминанием о влиянии, которое он оказал на всю Колумбию.