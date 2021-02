В США на скользкой дороге столкнулись сотни автомобилей

Погибли по меньшей мере три человека. При этом люди не могут выбраться из своих искореженных машин.

В Техасе, США, в масштабном ДТП столкнулись сотни машин, погибли по меньше мере три человека. Об этом сообщает nbcdfw.com в четверг, 11 февраля.

Авария случилась к северу от города Форт-Уэрт. Ледяной дождь за ночь превратил скоростную трассу в сплошной каток.

Теперь многие водители не могут выбраться из своих искореженных машин, трасса заблокирована. На месте работают спасатели.

A "mass casualty incident" is unfolding on Interstate 35W just north of downtown Fort Worth, where dozens of vehicles collided and left drivers trapped, firefighters say.



Latest: https://t.co/GVJzMBYJaY pic.twitter.com/Pw40oxBRmT — NBC DFW (@NBCDFW) February 11, 2021

Crews are working to untangle the dozens of vehicles involved in the icy pileup on I-35W in Fort Worth. Authorities have so far confirmed five fatalities in this incident. https://t.co/q2L6gpyQ53 pic.twitter.com/n5bO4OMwJo — NBC DFW (@NBCDFW) February 11, 2021

Crews are working to untangle the dozens of vehicles involved in the icy pileup on I-35W in Fort Worth. Authorities have so far confirmed five fatalities in this incident. https://t.co/y50fuJHafn pic.twitter.com/Fzywa10H9z — Larry Collins (@LarryNBC5) February 11, 2021

