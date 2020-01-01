В Норвегии рассматривают рекомендацию носить две маски одновременно

Распространение аэрозоля через две маски снижается на 90%, показали исследования. Это может помочь бороться с эпидемией.

В Норвегии могут рекомендовать жителям носить две маски одновременно скриншот відео

В Норвегии правительство рассматривает рекомендацию для жителей о ношении двух масок. Об этом сообщает Nrk.no в четверг, 11 февраля.

Минздрав Норвегии думает о таких рекомендациях на основании исследований, проведенных в США. Американские ученые отследили, как сильно распространяется воздух или аэрозоли через две маски или маску и салфетку, через одну медицинскую маску или одну тканевую повязку.

Как выяснилось, распространение аэрозоля через две маски или же через маску и салфетку снижается на 90%, в то время как в других случаях этот показатель составлял 42 и 44,3%.

Теперь в Норвегии могут рекомендовать носить двойную защиту на лице, чтобы внутренняя маска более плотно прилегала к носу и рту, снижая выход из нее воздуха и жидкостей.

Напомним, что в Евросоюзе вакцинацию прошли 1,5% населения. Отдельные ограничительные меры из-за коронавируса могут оставаться в силе и в 2022 году, считают в Еврокомиссии.

Также сообщалось, что почти 130 стран остаются без COVID-вакцин. Руководители Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ назвали такое положение вещей провальной стратегией.

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