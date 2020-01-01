Число жертв пожара в бухарестской больнице выросло до 20

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Число погибших после пожара в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Матея Балша в столице Румынии, где лечатся пациенты с коронавирусом, достигло 20. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

“Число погибших после пожара, вспыхнувшего 29 января на первом этаже одного из корпусов института, где лечатся пациенты с коронавирусом, достигло 20 человек", - уточнили в Минздраве.

Напомним, пожар произошел 29 января на первом этаже одного из корпусов Национального института инфекционных заболеваний имени Матея Балша. Тогда 53 пациента были перевезены в другие городские больницы, всего в корпусе находились 102 человека.

После этого президент Румынии Клаус Йоханнис, посетивший институт после трагедии, потребовал реформирования всей системы здравоохранения страны, заявив, что в румынских больницах есть структурные проблемы.

К слову, в ноябре в Румынии 10 человек погибли в результате пожара в отделении интенсивной терапии, где находились пациенты с коронавирусом.

А в конце декабря в Египте произошел пожар в больнице для пациентов с COVID, погибли не менее семи пациентов.

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