ЕС призвал Киев обеспечить права нацменшинств
Украина должна обеспечить уважение прав национальных меньшинств и открыть диалог с их представителями, заявил комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Вархеи. Об этом в четверг, 11 февраля, пишет Интерфакс-Украина.
"На встречах я повторил необходимость для Украины обеспечить уважение прав национальных меньшинств и запустить предметный диалог с представителями меньшинств. И это касается закона о национальных меньшинствах, который все еще готовится. Мы ожидаем, что этот закон устранит все открытые проблемы предыдущего законодательства о государственном языке и образовании", – сказал он на пресс-конференции после седьмого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе в четверг.
В то же время Вархеи указал, что страны-члены ЕС, включая Венгрию, всегда поддерживали Украину, и он не видит никаких злых намерений в действиях Будапешта относительно Украины.
Напомним, в Закарпатской области правоохранители открыли уголовное производство по обращению консульства Венгрии в Берегово по факту угроз гражданам Украины венгерского происхождения.
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