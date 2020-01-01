Умер джазовый музыкант Чик Кориа

Диагноз основателю и лидеру джаз-фьюжн группы Return To Forever был поставлен совсем недавно.

Американский джазовый пианист и композитор Чик Кориа умер на 80-ом году жизни. Об этом в четверг, 11 февраля, говорится в заявлении на официальном сайте музыканта.



"Чик Кориа умер в возрасте 79 лет от редкой формы рака, который был диагностирован лишь недавно", - сообщается на сайте.

Чик Кориа был американским джазовым композитором, клавишником, руководителем оркестра и иногда перкуссионистом. Его композиции "Spain", "500 Miles High", "La Fiesta", "Armando's Rhumba" и "Windows" широко признаны джазовыми стандартами.

Как участник группы Майлза Дэвиса в конце 1960-х он участвовал в зарождении такого жанра музыки как джазовый фьюжн. В 1970-х он сформировал группу Return to Forever.

Чик Кориа - лауреат 23 премий "Грэмми", он включен в Зал славы джаза (DownBeat Jazz Hall of Fame), эта награда является одной из наиболее значимых для исполнителей и музыкантов на мировой джазовой сцене.

Всего Кориа выпустил более 80 сольных и совместных альбомов. Его последняя концертная пластинка "Plays" вышла в сентябре 2020 года.

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