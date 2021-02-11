СМИ узнали о сокрытии данных о тяжести течения коронавируса у Трампа

После диагностирования у Дональда Трампа коронавируса, тот пробыл в больнице всего три дня.

После того, как Трамп заболел коронавирусной инфекцией, медики допустили возможность подключения на тот момент главы Белого дома к аппарату ИВЛ, однако окружение президента "приуменьшало серьезность ситуации". Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"В октябре прошлого года американские власти не раскрывали информацию о том, как тяжело проходит заболевание коронавирусом у Дональда Трампа, который на тот момент был президентом страны", - пишет газета.

Как сообщили собеседники газеты, состояние Трампа было хуже, "чем признавали публично". Содержание кислорода в его крови было пониженным, в связи с чем специалисты опасались, что его придется подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Также у президента были симптомы, связанные с вызываемой коронавирусом пневмонией, в том числе признаки "инфильтрации легких".



Состояние Трампа вызывало у медиков "чрезвычайную обеспокоенность", но окружение Трампа пыталось "приуменьшить серьезность ситуации", указывая, что президент идет на поправку, пишет NYT. По ее данным, из-за опасений по поводу состояние республиканца медки применили для его лечения препарат Regeneron, хотя он на тот момент не был в полной мере одобрен.

Об инфицировании коронавирусом Трамп сообщил 2 октября. Позже в тот же день он прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида. Лечащий врач главы государства Шон Конли говорил, что у Трампа хорошее самочувствие, он не испытывает проблем с дыханием. Сам Трамп через три дня заявил, что чувствует себя хорошо и покидает медучреждение.

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский рассказал, что 85% всех баскетболистов в Украине, переболели коронавирусом.

Добавим, что ранее прожившие 65 лет супруги скончались в один день от коронавируса.

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