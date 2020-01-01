В мире за сутки выявлено более 413 тысяч случаев COVID-19

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в мире превысило 106,99 млн, увеличившись за сутки более чем на 413 тыс. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные данные всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Также, организация сообщает, что количество летальных исходов от коронавируса возросло в мире более чем на 12,7 тыс., превысив 2,34 млн.

Более 44% случаев инфицирования за минувшие сутки приходится на Северную и Южную Америку (185 832), на втором месте - регион Европы (160 815), на третьем - Восточное Средиземноморье (24 861).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 26 923 756. Далее следуют Индия (10 871 294), Бразилия (9 599 565), Россия (4 027 748), Великобритания (3 985 165), Франция (3 328 987), Испания (3 023 601), Италия (2 668 266), Турция (2 556 837), Германия (2 310 233), Колумбия (2 166 904) и Аргентина (1 993 295).

Напомним, что в Евросоюзе вакцинацию прошли 1,5% населения. Отдельные ограничительные меры из-за коронавируса могут оставаться в силе и в 2022 году, считают в Еврокомиссии.

Также сообщалось, что почти 130 стран остаются без COVID-вакцин. Руководители Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ назвали такое положение вещей провальной стратегией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet