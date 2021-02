В США возросло число жертв массового ДТП, в котором столкнулось 130 машин

Число погибших в результате ДТП в северо-восточной части штата Техас увеличилось в четверг до шести, еще 36 человек были доставлены в больницы с травмами разной степени сложности. Об этом со ссылкой на полицию в четверг, 11 февраля, сообщила телекомпания CNN.

Уточняется, что крупное ДТП произошло накануне в Техасе. Наледь на трассе стала причиной столкновения не менее 130 автомобилей.

В службе скорой помощи сообщили, что несколько пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии.

По словам главы пожарной службы, большинство граждан, попавших в ДТП, были спасены и эвакуированы. Специалисты проверяют каждый автомобиль на наличие в ней людей.

Preliminary information on MCI in Fort Worth. More info will be released later. At least 100 vehicles involved, 5 fatalities, 36 transported to local hospitals. #yourFWFD continues to work the incident and will be on scene for several hours. pic.twitter.com/DUtRJFKSI9