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В США возросло число жертв массового ДТП, в котором столкнулось 130 машин

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Инцидент, в котором, по последним данным, столкнулось около 130 автомобилей, произошел около шести утра.
Число погибших в техасском ДТП возросло до шести
Число погибших в техасском ДТП возросло до шести
CNN

Число погибших в результате ДТП в северо-восточной части штата Техас увеличилось в четверг до шести, еще 36 человек были доставлены в больницы с травмами разной степени сложности. Об этом со ссылкой на полицию в четверг, 11 февраля, сообщила телекомпания CNN.

Уточняется, что крупное ДТП произошло накануне в Техасе. Наледь на трассе стала причиной столкновения не менее 130 автомобилей.

В службе скорой помощи сообщили, что несколько пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии.

По словам главы пожарной службы, большинство граждан, попавших в ДТП, были спасены и эвакуированы. Специалисты проверяют каждый автомобиль на наличие в ней людей.

По данным телеканала NBC, крупные ДТП произошли и в других частях штата. В них погибли еще не менее трех человек.

Напомним, что ранее в Гане при столкновении двух автобусов погибли 17 человек. Два пассажирских автобуса столкнулись на автомагистрали, соединяющей города Кумаси и Тамале.

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Теги: США, ДТП, смерть, авария, Техас, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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