Режиссер Кустурица привился российской вакциной
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица привился вакциной от коронавируса Спутник V российского производства. Вторая инъекция ему будет сделана 17 февраля. Об этом он сообщил в интервью Россотрудничеству.
По мнению 66-летнего режиссера, многие жители Сербии доверяют именно российскому препарату от COVID-19.
"Белградская элита, которая близка Западу, верит в Pfizer и Moderna, но я думаю, что 80 процентов сербов верят русским и верят в эффективность Спутника V. Они считают ее самой лучшей вакциной и надеются, что ее будет больше в Сербии. Эта вакцина для нас самая важная", - заявил Кустурица.
Накануне стало известно, что принц Чарльз c супругой Камиллой привились от COVID.
Также сообщалось, что Папа Франциск вакцинировался от коронавируса.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet