Режиссер Кустурица привился российской вакциной

Известный режиссер сделал уже одну инъекцию препаратом из РФ Спутник V. Второй укол ему предстоит на следующей неделе.

Эта вакцина для нас самая важная - Кустурица

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица привился вакциной от коронавируса Спутник V российского производства. Вторая инъекция ему будет сделана 17 февраля. Об этом он сообщил в интервью Россотрудничеству.

По мнению 66-летнего режиссера, многие жители Сербии доверяют именно российскому препарату от COVID-19.

"Белградская элита, которая близка Западу, верит в Pfizer и Moderna, но я думаю, что 80 процентов сербов верят русским и верят в эффективность Спутника V. Они считают ее самой лучшей вакциной и надеются, что ее будет больше в Сербии. Эта вакцина для нас самая важная", - заявил Кустурица.

Накануне стало известно, что принц Чарльз c супругой Камиллой привились от COVID.

Также сообщалось, что Папа Франциск вакцинировался от коронавируса.

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