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Режиссер Кустурица привился российской вакциной

Комментариев: 6
Известный режиссер сделал уже одну инъекцию препаратом из РФ Спутник V. Второй укол ему предстоит на следующей неделе.
Эта вакцина для нас самая важная - Кустурица
Эта вакцина для нас самая важная - Кустурица

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица привился вакциной от коронавируса Спутник V российского производства. Вторая инъекция ему будет сделана 17 февраля. Об этом он сообщил в интервью Россотрудничеству.

По мнению 66-летнего режиссера, многие жители Сербии доверяют именно российскому препарату от COVID-19.

"Белградская элита, которая близка Западу, верит в Pfizer и Moderna, но я думаю, что 80 процентов сербов верят русским и верят в эффективность Спутника V. Они считают ее самой лучшей вакциной и надеются, что ее будет больше в Сербии. Эта вакцина для нас самая важная", - заявил Кустурица.

Накануне стало известно, что принц Чарльз c супругой Камиллой привились от COVID.

Также сообщалось, что Папа Франциск вакцинировался от коронавируса.

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Теги: вакцина, Сербия, вакцинация, Кустурица, Эмир Кустурица, режиссер, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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mzassaww    12.02.2021, 09:23
Оценка:  -21
mzassaww
И снова зрада!))))))))))))
Woodbrother    12.02.2021, 10:09
Оценка:  0
Woodbrother
Ну какая зрада? Дурик привился от ящура крупного рогатого скота. Просто он дурик
Woodbrother    12.02.2021, 08:08
Оценка:  +9
Woodbrother
Если человек идиот, то это на всегда Хотя может он тоже страдает ящуром, все может быть
trewqas    12.02.2021, 08:24
Оценка:  -22
trewqas
Я и не думал, что я такой хороший учитель. Даже смог дурачку обьяснить.
trewqas    12.02.2021, 08:27
Оценка:  -21
trewqas
Пройди обследование , я оплачу. Мне надо знать я смог объяснить олигофрену, или имбицилу, может шизофренику ?
Woodbrother    12.02.2021, 08:51
Оценка:  +2
Woodbrother
Утро в психушке началось у вас с депрессии. Это может случится с каждым интернет говнометом. Держитесь
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