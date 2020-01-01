Байден: Около 300 млн американцев сделают COVID-прививку к концу июля

Компании-производители вакцин Pfizer и Moderna предоставят по 300 млн доз вакцин к концу июля 2021 года.

Соединенные Штаты располагают запасом вакцин от коронавируса для вакцинации 300 миллионов граждан к концу июля. Правительство законтрактовало по 100 миллионов доз вакцины Pfizer и Moderna. Об этом заявил американский президент Джо Байден, пишет ТАСС.

"Сейчас мы на пути к тому, чтобы у нас было достаточно запасов (вакцины, - ред.) для 300 миллионов американцев к концу июля", - сказал глава Белого дома.

Байден добавил, что его администрация подписала контракты на закупку по 100 миллионов доз COVID-препарата у американских компаний Pfizer и Moderna.

"Сейчас мы закупили достаточно вакцины, чтобы привить всех американцев, теперь мы работаем над тем, чтобы люди получили эти вакцины", - подчеркнул лидер США.

Таким образом, речь идет о 600 миллионах доз для граждан Америки к концу июля, так как вакцинация американскими препаратами проводится в два этапа. Каждый из производителей в общем предоставит по 300 миллионов доз вакцин к концу июля 2021 года.

Как сообщалось ранее, Венгрия начала вакцинацию Спутником V.

Добавим, что президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган получил вторую дозу вакцины. Он привился препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech.

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