Каждый 50-й житель Земли вакцинировался от COVID-19 – СМИ

В среднем за последние семь дней делают 6 млн COVID-прививок. Больше всего прививок сделали в США и в Китае.

В мире общее число людей, получивших COVID-вакцину, превысило 159,3 млн. То есть доля привитых составляет уже более двух процентов населения планеты, которое Фонд ООН в области народонаселения оценивает в 7 млрд 795 млн человек по состоянию на середину 2020 года, пишет ТАСС.

За последнюю неделю в среднем делается около шести миллионов прививок от коронавируса в сутки.

Отмечается, что 3 февраля количество людей, получивших вакцину, впервые превысило число заразившихся коронавирусом. Всего с начала пандемии вирус был диагностирован у 107,8 млн человек.

Больше всего прививок сделали в США (48 млн), в Китае (40 млн) и в Великобритании (14,1 млн человек).

Стремительными темпами идет COVID-вакцинация в Индии (7 млн) и Израиле (6,2 млн).

Самая высокая доля привившегося населения в Израиле (69,3%), ОАЭ (49,8%) и на Сейшельских Островах (49,7%).

Как сообщалось ранее, ЕС поможет Украине с COVID-вакцинацией в рамках Восточного партнерства. Украина получит финпомощь в рамках проекта ЕС на 40 млн евро.

Также Korrespondent.net писал, что президент РФ Владимир Путин рассказал, планирует ли делать COVID-прививку.



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