В Черногории одобрили импорт вакцины Спутник V - СМИ

Ожидается две поставки препарата от COVID-19. Первая партия составит до 15 тысяч доз, вторая – 50 тысяч.

Ввоз российской вакцины от коронавируса Спутник V накануне одобрил Институт лекарств и медицинских средств Черногории. Первая партия придет уже на следующей неделе, сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что в Черногорию должны привезти сначала от пяти до 15 тысяч доз препарата от коронавирусной инфекции. Во второй партии количество доз составит 50 тысяч.

Согласно данным статистического портала Worldometers, с начала пандемии в Черногории заразились COVID-19 66,8 тысяч человек. Скончался 861 пациент.

Напомним, что сербский режиссер Эмир Кустурица привился российской вакциной Спутник V.

Также Korrespondent.net писал, что в Евросоюзе вакцинацию прошли 1,5% населения.

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