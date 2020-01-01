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В сети появилось видео, как во Владикавказе рухнул огромный супемаркет

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По предварительным данным, взорвался газ, из-за чего разрушилось здание.
Супермаркет полностью разрушился
Супермаркет полностью разрушился
Oleg_Ilchenko/Твиттер

ЧП произошло на северо-западе Владикавказа в Северной Осетии. Там обрушилось трехэтажное здание местного супермаркета Магнит.

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Об этом сообщает Интерфакс. Также в сети появились видеозаписи с места происшествия.

Очевидцы говорят, что слышали звуки взрыва, предположительно в здании взорвался газ. По предварительной версии, ЧП могли спровоцировать неисправные газовые приборы. Якобы произошла утечка газа, после чего взорвалась газо-воздушная смесь.

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Подробности устанавливаются. Обрушение произошло рано утром 12 февраля, посетителей в магазине не было, так как он был закрыт.

Из-под завалов достали охранника, он почти не пострадал. Камнями могло еще завалить кого-то из персонала. Так, говорят, что в здании мог находиться продавец, но пока его не нашли. В Минздраве отметили, что, возможно, кто-то пострадал. СМИ также пишут о вероятном погибшем.

Взрывной волной также выбило окна в расположенных рядом домах. В то же время, по данным источников СМИ, люди остались невредимы.

Напомним, ранее мы писали, что в Магадане ветер сносит крыши и сдувает пешеходов.

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Теги: газ, обрушение, Супермаркет, РФ, видео
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