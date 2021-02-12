В РФ после взрыва обрушился торговый центр

По предварительным данным произошла утечка газовоздушной смеси, здание полностью разрушено.

В российском Владикавказе утром в пятницу, 12 февраля, произошел мощный взрыв в супермаркете. Здание полностью разрушено. Информации о числе пострадавших пока нет, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что взрыв произошел в нерабочее время, в 7:24 по местному времени.

"Произошло обрушение отдельно стоящего здания, где расположен магазин Магнит. Возгорания нет. Сведений о пострадавших нет. Причины выясняются. Полиция и МЧС работают на месте", - сообщили в пресс-службе МВД.

Предварительная причина случившегося - утечка газовоздушной смеси: в подвале хранились кислородные баллоны. Около ста человек разбирают завалы, в ближайшее время к ним присоединятся еще сто спасателей. СК начал проверку.

"Информации о жертвах не поступало. Единственный человек, который там находился, - сотрудник, у него там офис был, ювелир, он всю ночь работал, заказ у него какой-то срочный был. Под утро, говорит, я уснул, от взрыва проснулся, вышел сам. Больше данных о пострадавших не поступало, - рассказал заместитель председателя правительства республики Ирбек Томаев.

На кадрах с места происшествия видно, что здание почти целиком разрушено. В нем были несколько супермаркетов, магазин мебели, кабинет стоматолога. Разные СМИ приводят различную информацию о том, сколько этажей оно имело до взрыва: от одного до трех.

Напомним, несколькими днями ранее произошел взрыв в ТЦ в Черновцах. Ударной волной вынесло в помещении окна.

Перед этим стало известно о взрыве во французском Бордо. Там погибла женщина.

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