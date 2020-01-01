Пандемия "подкосила" экономику Британии: ВВП упал почти на 10%

Сокращение ВВП в стране - самое большое с 1920 года. Ощутимые удары по экономике страны нанесли, как пандемия, так и Brexit.

В Великобритании в 2020 году ВВП сократился на рекордные 9,9%. Этот показатель является максимальным падением за последние 100 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS).

Главной причиной такого проседания стала пандемия, в результате которой в стране вводили карантины. Как следствие – резкое падение экономической активности.

При этом, отмечают специалисты ONS, в декабре несмотря на действующие ограничения, британская экономика пошла немного в рост - на 1,2%. Благодаря этому удалось миновать первую с 1970-х годов двойную рецессию, при которой сокращение ВВП происходит дважды в течение двух кварталов подряд через короткий промежуток времени.

"Ослабление ограничений во многих частях Великобритании привело к тому, что в ряде сфер экономики в декабре произошло восстановление некоторых утраченных позиций. Рост был отмечен в сферах гостеприимства, продаже автомобилей и парикмахерских услуг", - отметил заместитель ONS по экономической статистике Джонатан Атоу.

Он добавил, что в четвертом квартале, несмотря на очередные ограничения, в Соединенном Королевстве экономика продолжила свой рост.

"Однако в годовом исчислении ВВП упал почти на 10%, больше, чем когда бы то ни было за все время наблюдений", - заявил Атоу.

По экономике Британии нанес удар и Brexit. Страна окончательно вышла из ЕС 1 февраля 2020 года. Специалисты полагают, что ущерб экономике от Brexit может достигать 9,5 млрд фунтов стерлингов (13 млрд долларов) в год.

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