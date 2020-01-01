Германия предоставит убежище 50 белорусам

Власти не раскрывают имена, однако, известно, что речь идет об оппозиционерах и их семьях.

Власти Германии предоставят политическое убежище 50 белорусским оппозиционерам. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на ответ МВД ФРГ на депутатский запрос.

При этом имена лиц, которым предоставят убежище, не разглашаются. По данным издания, речь идет об оппозиционерах и их семьях.

Напомним, в январе в Беларуси по политическим мотивам задержали как минимум 873 человек. Известно также о задержании шести несовершеннолетних.

В начале февраля СМИ сообщили, что правительство Германии намерено упростить возможность получения визы для преследуемых оппозиционеров из Беларуси. Речь идет о "жертвах пыток", активистах, которым требуется защита, и ближайших членах их семей.

Также стало известно, что Германия выделила оппозиции Беларуси более 20 млн евро.

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