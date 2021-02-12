Украинца в США приговорили к семи годам за миллионные интернет-кражи

Александра Мусиенко из Одессы признали виновным в хакерских атаках, в ходе которых было похищено более трех миллионов долларов с банковских счетов в США.

В США украинца приговорили к более чем семи годам тюрьмы за участие в схеме по отмыванию денег в интернете. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает Европейская правда со ссылкой на Минюст США.

"Украинец приговорен к 87 месяцам тюрьмы и обязан заплатить 98 751,64 доллара компенсации после признания его виновным в совершении сетевого мошенничества, связанного с его участием в схеме отмывания средств для восточноевропейских преступников, взломавших и похитивших деньги с банковских счетов американского бизнеса", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с 2009 по 2012 годы Александр Мусиенко из Одессы сотрудничал с восточноевропейскими компьютерными хакерами, чтобы получить более трех миллионов долларов с банковских счетов граждан США и отмыть похищенное за рубежом.

Партнеры Мусиенко в схеме взламывали и похищали информацию у граждан Соединенных Штатах и использовали эту информацию, выдавая себя за жертв.

Мусиенко участвовал в вербовке, надзоре и руководстве сетью "денежных мулов", то есть лиц, которые могли получать похищенные средства и передавать их за границу.

Мусиенко был арестован в Южной Корее в 2018 году и экстрадирован в США в 2019 году. В апреле 2019 ФБР провело обыск и выявило в ноутбуке Мусиенко файлы, содержащие примерно 120 000 номеров платежных карточек и связанную с ними идентификационную информацию.

Ранее сообщалось, что украинский хакер разработал один из крупнейших фишинговых сервисов. Его жертвами стали банки в десятке стран.

Напомним, что из-за украинских айтишников похищены террабайты данных Parler.

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