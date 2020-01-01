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В Японии появилась должность министра по одиночеству

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Власти Японии обеспокоены возросшим количеством самоубийств и решили озаботиться проблемой одиночества на правительственном уровне.
В 2020 году свели счеты с жизнью почти 21 тыс. чел.
В 2020 году свели счеты с жизнью почти 21 тыс. чел.

В Японии появилась новая министерская должность - министр по проблемам одиночества. Это связано с ростом самоубийств в стране и других проблем на фоне коронавируса, пишет Sankei со ссылкой на министра по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото.

Именно Сакамото по предложению премьер-министра Японии Есихидэ Суга будет совмещать свой пост с должностью министра по проблемам одиночества.

"Из-за распространения коронавируса выросло число самоубийств... Я хочу, чтобы вы определили проблемы и приняли комплексные меры", - подчеркнул Есихидэ Суга.

В прошлом году в Японии впервые за 11 лет выросло число людей, которые решили свести счеты с жизнью. Рост составил 3,7%. Добровольно ушли из жизни 20,9 тысяч японцев.

Ранее сообщалось, что известная TikTok-блогер покончила жизнь самоубийством. На страницу девушки в TikTok подписано более 1,6 млн человек, а также десятки тысяч - в Instagram и на YouTube.

Добавим, что в Тернополе COVID-пациент покончил с собой в больнице.
 

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Теги: Япония, самоубийство, суицид, одиночество, министр, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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