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В МИД РФ пояснили слова Лаврова о готовности к разрыву с ЕС

Комментариев: 4
В немецком внешнеполитическом ведомстве высказывание Лаврова назвали "странным и непонятным".
В МИД РФ прокомментировали слова Лаврова
В МИД РФ прокомментировали слова Лаврова
rbc.ru

В Министерстве иностранных дел России в пятницу, 12 февраля, объяснили слова главы ведомства Сергея Лаврова, заявившего, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, сообщает Интерфакс.

В МИД РФ в комментарии журналистам сказали, что Россия подтверждает настрой на разрыв отношений с Евросоюзом в том случае, если на этот шаг пойдет Брюссель.

"Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС", - сказали в российском внешнеполитическом ведомстве. Там также призвали представителей ЕС к равноправному сотрудничеству и взаимоуважению.

Тем временем в МИД Германии назвали высказывание Лаврова "странным и непонятным".

"Мы можем сослаться на речь министра иностранных дел Мааса в бундестаге, где он четко изложил наши представления о России, но он четко сказал, что мы заинтересованы в кооперации с Россией. Поэтому сегодняшнее высказывание министра Лаврова действительно странно", - сказала представитель МИД Германии Андреа Зассе.

Ранее в пятницу, отвечая на вопрос журналиста, Сергей Лавров заявил о готовности разорвать отношения с ЕС.

Напомним, напряженность между Россией и ЕС усилилась после визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву на прошлой неделе. Сам дипломат назвал поездку неудачной и раскритиковал власти РФ. В Москве же говорят, что в ходе визита Боррель говорил одно, а после отъезда - совсем другое.

 

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Теги: Россия, ЕС, Германия, МИД РФ, Лавров
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Woodbrother    12.02.2021, 15:52
Оценка:  -1
Woodbrother
Близится час развала кремлевского мордора.
Духовный_скреп    12.02.2021, 15:51
Оценка:  +2
Духовный_скреп
Прекращайте нюхать кокс.
Путин-Xyйло    12.02.2021, 15:47
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Думаете если рашка "разорвет отношения" с ЕС в их глубинке у населения появится газ?
Woodbrother    12.02.2021, 15:56
Оценка:  +1
Woodbrother
Остатки населения глубинки вымирают на россии стремительными темпами. На россии остались только три больших конгломерации населения-москвобад и окресности- примерно 65% населения мордора, санкт петербург- примерно 25% населения модора и казань - примерно 10% населения мордора. Все остальное-пустыня.
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