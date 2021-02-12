В МИД РФ пояснили слова Лаврова о готовности к разрыву с ЕС

В немецком внешнеполитическом ведомстве высказывание Лаврова назвали "странным и непонятным".

В Министерстве иностранных дел России в пятницу, 12 февраля, объяснили слова главы ведомства Сергея Лаврова, заявившего, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, сообщает Интерфакс.

В МИД РФ в комментарии журналистам сказали, что Россия подтверждает настрой на разрыв отношений с Евросоюзом в том случае, если на этот шаг пойдет Брюссель.

"Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС", - сказали в российском внешнеполитическом ведомстве. Там также призвали представителей ЕС к равноправному сотрудничеству и взаимоуважению.

Тем временем в МИД Германии назвали высказывание Лаврова "странным и непонятным".

"Мы можем сослаться на речь министра иностранных дел Мааса в бундестаге, где он четко изложил наши представления о России, но он четко сказал, что мы заинтересованы в кооперации с Россией. Поэтому сегодняшнее высказывание министра Лаврова действительно странно", - сказала представитель МИД Германии Андреа Зассе.

Ранее в пятницу, отвечая на вопрос журналиста, Сергей Лавров заявил о готовности разорвать отношения с ЕС.

Напомним, напряженность между Россией и ЕС усилилась после визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву на прошлой неделе. Сам дипломат назвал поездку неудачной и раскритиковал власти РФ. В Москве же говорят, что в ходе визита Боррель говорил одно, а после отъезда - совсем другое.

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