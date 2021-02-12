Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Ради бога, звоните": Лукашенко призвал пользоваться кнопочными телефонами

Комментариев: 7
Белорусский политик просит не использовать современные гаджеты, так как за их владельцами следят Соединенные Штаты.
"Умные" люди давно используют кнопочные телефоны - Лукашенко
"Умные" люди давно используют кнопочные телефоны - Лукашенко

Александр Лукашенко призвал граждан перестать пользоваться смарфтонами и перейти на кнопочные телефоны. Так США не смогут отслеживать владельца гаджета, считает политик. Об этом он заявил в пятницу, 12 февраля во время выступления на Всебелорусском народном собрании.

"Я не говорю о 12-ых смартфонах и айфонах, ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю", - сказал Лукашенко.

По его словам, у него нет современного гаджета, и "умные" люди давно используют телефоны с кнопками, а не с сенсорным экраном.

Лукашенко считает, что за пользователями смартфонов по всему миру следят США.

Как сообщалось ранее, Лукашенко пообещал референдум по новой конституции через год.

Добавим, что Лукашенко озвучил условия отхода от власти.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Беларусь, Лукашенко, смартфон, мобильный телефон, Александр Лукашенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Lyonya-Space    12.02.2021, 16:14
Оценка:  +2
Lyonya-Space
В идеале - стационарный динамой.
Крутишь ручку динамы и в трубку говоришь: барышня, барышня, соедините меня с три-шесть-пять, добавочное-семь.
dиk    12.02.2021, 16:11
Оценка:  +3
dиk
А ему случаем из Агрентины самолет не залетает по пути в мид масковской п-едерации?
Р_И_К    12.02.2021, 16:08
Оценка:  +4
Р_И_К
совкодрочерная энцэлофазовая дисторция
Lyonya-Space    12.02.2021, 16:03
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Паранойя конечно не излечима, но хорошо, что это не вирусное заболевание!
Духовный_скреп    12.02.2021, 15:49
Оценка:  +6
Духовный_скреп
Это пиzдец полный)))Мозгов ноль)))
Духовный_скреп    12.02.2021, 15:49
Оценка:  +6
Духовный_скреп
Это пиzдец полный)))Мозгов ноль)))
Woodbrother    12.02.2021, 15:44
Оценка:  +5
Woodbrother
Дедушка на старости совсем плох стал.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь