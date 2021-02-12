"Ради бога, звоните": Лукашенко призвал пользоваться кнопочными телефонами

Белорусский политик просит не использовать современные гаджеты, так как за их владельцами следят Соединенные Штаты.

Александр Лукашенко призвал граждан перестать пользоваться смарфтонами и перейти на кнопочные телефоны. Так США не смогут отслеживать владельца гаджета, считает политик. Об этом он заявил в пятницу, 12 февраля во время выступления на Всебелорусском народном собрании.

"Я не говорю о 12-ых смартфонах и айфонах, ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю", - сказал Лукашенко.

По его словам, у него нет современного гаджета, и "умные" люди давно используют телефоны с кнопками, а не с сенсорным экраном.

Лукашенко считает, что за пользователями смартфонов по всему миру следят США.

Как сообщалось ранее, Лукашенко пообещал референдум по новой конституции через год.

Добавим, что Лукашенко озвучил условия отхода от власти.



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