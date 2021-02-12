Лукашенко раскритиковал iPhone 12 из-за "слежки американцев"

Глава Беларуси призывает покупать кнопочные телефоны.

Александр Лукашенко раскритиковал iPhone 12. Президент считает, что американцы с их помощью осуществляют слежку, потому стоит покупать кнопочные телефоны. Такое заявление Лукашенко сделал на Всебелорусском народном собрании.

Читай также: Лукашенко озвучил условия отхода от власти

По словам главы Беларуси, 12-е смартфоны позволяют США следить за их владельцами “каждую минуту“. Также они якобы мониторят местоположение людей и их занятия.

“Я не говорю о 12-х смартфонах и iPhone. Ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту вас американцы отслеживали, где вы находитесь и чем вы там занимаетесь по этим айфонам, покупайте. Если вы не слышите, что я вам говорю“, – сказал Лукашенко.

По его мнению, умные люди уже давно “ищут кнопочные телефоны“.

Читай также: Тихановская обратилась за помощью к Украине

Стоит отметить, что перед критикой iPhone глава Беларуси рассказал о бизнесе без олигархов. История про дорогой смартфон была примером.

“Видите ли, обиженные, бедные, без олигархов Беларусь“, – отметил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Европарламент поддержал деоккупацию Крыма и создание “Крымской платформы“.