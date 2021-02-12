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Лукашенко раскритиковал iPhone 12 из-за "слежки американцев"

Комментариев: 9
Глава Беларуси призывает покупать кнопочные телефоны.
Лукашенко раскритиковал iPhone 12 из-за "слежки американцев"
Лукашенко раскритиковал iPhone 12 из-за "слежки американцев"
УНИАН

Александр Лукашенко раскритиковал iPhone 12. Президент считает, что американцы с их помощью осуществляют слежку, потому стоит покупать кнопочные телефоны. Такое заявление Лукашенко сделал на Всебелорусском народном собрании.

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По словам главы Беларуси, 12-е смартфоны позволяют США следить за их владельцами “каждую минуту“. Также они якобы мониторят местоположение людей и их занятия.

“Я не говорю о 12-х смартфонах и iPhone. Ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту вас американцы отслеживали, где вы находитесь и чем вы там занимаетесь по этим айфонам, покупайте. Если вы не слышите, что я вам говорю“, – сказал Лукашенко.

По его мнению, умные люди уже давно “ищут кнопочные телефоны“.

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Стоит отметить, что перед критикой iPhone глава Беларуси рассказал о бизнесе без олигархов. История про дорогой смартфон была примером.

“Видите ли, обиженные, бедные, без олигархов Беларусь“, – отметил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Европарламент поддержал деоккупацию Крыма и создание “Крымской платформы“.

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Теги: Беларусь, iPhone, смартфон, Александр Лукашенко, слежка, США
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Комментариев (9)
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dиk    12.02.2021, 16:09
Оценка:  +4
dиk
америкосам конкретно не фиг делать как за белорусами следить.А сынку тоже кнопочный прикупил?
Lyonya-Space    12.02.2021, 16:34
Оценка:  +1
Lyonya-Space
С сыном по рации, на милицейской волне, чтобы ни кто не догадался.
Lyonya-Space    12.02.2021, 16:07
Оценка:  +4
Lyonya-Space
В идеале, стационарные телефоны!
Там вообще прослушать невозможно, сквозное шифрование.
Путин-Xyйло    12.02.2021, 16:13
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Даже не всегда получается расшифровать что говорит собеседник
Woodbrother    12.02.2021, 16:20
Оценка:  +3
Woodbrother
Молчание- золото
Lyonya-Space    12.02.2021, 16:26
Оценка:  +1
Lyonya-Space
А если вдруг связь становилась без шумов (времена аналоговых АТС, до появления цифровых) - так это просто случайность и никакой связи с прослушкой!...
Woodbrother    12.02.2021, 15:58
Оценка:  +7
Woodbrother
Кнопочные телефоны тоже не выход. Безопаснее использовать два бумажных стаканчика, связанных ниточкой
Путин-Xyйло    12.02.2021, 16:04
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Это новая модель чебурфона! Только нужно со скотчем продавать, чтоб СИМку крепить.
Lyonya-Space    12.02.2021, 16:05
Оценка:  +4
Lyonya-Space
Ааааааааа
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