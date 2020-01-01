Задержаны еще семь подозреваемых в подготовке теракта в Дании

Задержанных подозревают в приобретении компонентов для производства взрывных устройств, а также огнестрельного оружия.

Сотрудники полиции Дании и Германии задержали еще семь человек, подозреваемых в подготовке теракта. Общее число задержанных достигло 14, сообщает издание DR News в пятницу, 12 февраля.

В датской разведслужбе отметили, что 13 из них задержали еще на минувших выходных в пригороде Копенгагена. Еще один человек был задержан в Германии.

В ведомстве указали, что задержанных подозревают в приобретении компонентов для производства взрывных устройств, а также огнестрельного оружия. У них нашли флаг Исламского государства. По данным спецслужбы, подозреваемые планировали теракты в Дании или Германии.

Среди задержанных девять мужчин и пять женщин.

Накануне сообщалось, что в Дании спецслужбы задержали семь человек по подозрению в подготовке терактов.В то же время гражданство, национальность и религиозную принадлежность задержанных не уточняли.

Напомним, в январе в Польше заявили о предотвращении теракта против мусульман. Подозреваемые в подготовке теракта выступали "против исламизации Польши".

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