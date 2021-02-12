В ЕС ответили на высказывание Лаврова о готовности к разрыву

В Евросоюзе "приняли к сведению" слова Сергея Лаврова и констатировали, что "состояние отношений между ЕС и Россией нехорошее".

В Евросоюзе прокомментировали слова Лаврова о готовности к разрыву Getty Images

Представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано отреагировал на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о готовности РФ к разрыву с ЕС. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 12 февраля.

"Мы приняли к сведению высказывания господина Лаврова и пояснения Кремля. Вне зависимости от этих высказываний состояние отношений между ЕС и Россией нехорошее", - сказал Стано.

По словам дипломата, Брюссель хочет выстраивать с Москвой отношения, построенные на общих интересах и ценностях, а также на уважении международного права и взятых на себя обязательств в рамках международных организаций. Евросоюз также придерживается принципа добрососедства и хочет выгодных обеим сторонам отношений.

Напомним, что ранее Лавров заявил о готовности разорвать отношения с ЕС. "Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому", - говорит Лавров.

Также сообщалось, что в МИД РФ пояснили слова Лаврова. В немецком внешнеполитическом ведомстве высказывание Лаврова назвали "странным и непонятным".

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