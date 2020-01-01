Европа отреагировала на производство металлического урана в Иране

У Ирана нет убедительного оправдания действий, которые являются решающим шагом на пути к разработке ядерного оружия, отметили в МИД ФРГ.

Великобритания, Франция и Германия напомнили Ирану о его обязательствах в рамках соглашения по ядерной программе eadaily.com

Германия, Великобритания и Франция выразили обеспокоенность в связи с началом производства металлического урана в Иране. Об этом говорится в заявлении МИД трех стран, которое обнародовала пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ в пятницу, 12 февраля.

"Мы, правительства Германии, Франции и Соединенного Королевства, с большой обеспокоенностью принимаем к сведению недавнее подтверждение со стороны МАГАТЭ того, что Иран в нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий производит металлический уран", – говорится в документе.

Страны "евротройки" указали, что в рамках соглашения по ядерной программе, Иран взял на себя обязательство в течение 15 лет "ни производить, ни приобретать, ни проводить исследований и разработок в области урановой металлургии".

"Мы снова подчеркиваем, что у Ирана нет убедительного оправдания этих действий, которые являются решающим шагом на пути к разработке ядерного оружия. Мы настоятельно призываем Иран незамедлительно прекратить эти действия и отказаться от новых противоречащих соглашению шагов касательно ядерной программы", – считают в МИД трех стран.

Также указано, что Иран нарушениями договоренностей по ядерной сделке "подрывает шанс на полное достижение целей СВПД за счет новых дипломатических усилий".

Ранее на этой неделе стало известно, что Иран начал производство металлического урана, который может использоваться для производства атомной бомбы. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его данным, 3,6 грамма металлического урана были произведены на ядерном объекте в городе Исфахан.

Также сообщалось, что Тегеран обогащает уран до уровня в 20%, хотя договоренности допускают уровень лишь в 3,67%.

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