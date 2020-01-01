В Италии задержали Instagram-грабителей знаменитостей

Полиция Милана задержала группу преступников, которые грабили знаменитостей, используя соцсеть.

В Милане задержали группу грабителей, известных как "воры-акробаты". Преступники отслеживали Instagram-страницы местной элиты и проникали в их дома, сообщает ВВС

В прокуратуре Милана уточнили, что грабители тщательно изучали фотографии знаменитых людей с целью обнаружения мест входа и выхода из их же домов. Также они следили за тем, когда хозяева покидают свои дома.

Для этого воры использовали данные геолокации на снимках, которые владельцы богатых домов публиковали на своих страницах в соцсети. Кроме этого, представители правоохранительных органов предполагают, что грабители анализировали фото состоятельных людей и так изучали систему их окон, заранее планируя, как их сломать.

Среди жертв группировки телеведущая Дилетта Леотта и футболист миланской команды Интер Ашраф Хакими.

Первого грабителя арестовали в январе этого года, еще троих – 10 февраля. В преступной группировке также состоял 17-летний парень, который предстанет перед судом для несовершеннолетних.

Напомним, первое ограбление произошло в июне прошлого года. "Воры-акробаты" проникли в дом Леотты и вынесли из него ценности на сумму около 150 000 евро.

Свое название группировка получила из-за того, что проникала в дома по внешних стенах.

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