В Британии впервые за полгода удалось взять пандемию под контроль

Коэффициент распространения коронавируса в стране впервые с июля вернулся в "безопасные" пределы.

В Британии на прошлой неделе так называемый коэффициент воспроизводства вируса впервые за последние полгода был меньше единицы. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает The Guardian со ссылкой на данные органов здравоохранения.

Коэффициент воспроизводства вируса, R value, показывает, сколько людей в среднем успевает заразить один больной.

Показатели, большие 1, считаются опасными - при таких условиях может происходить экспоненциальное увеличение количества заражений. Если же коэффициент меньше 1, это указывает на угасание эпидемии.

На прошлой неделе в Британии он составлял 0,7 - 1.

Это означает, что в среднем 10 больных передавали вирус дальше 7-9 другим людям.

Напомним, недавно в Британии выявили новую мутацию коронавируса. Теперь ученые опасаются, что новый штамм может очень быстро распространяться и влиять на вакцину.

Также сообщалось, что в Британии вводят 10-летнее заключение за ложь на границе для тех, кто попытается скрыть, что возвращается из страны "красного списка".

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