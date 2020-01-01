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В мире встречают лунный Новый год. Фоторепортаж

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Считается, что Белый бык приносит удачу и может исполнить любую мечту. У многих она заключается в том, чтобы закончилась пандемия.
Китайский Новый год встречают люди во всем мире
Китайский Новый год встречают люди во всем мире

По всему миру сегодня миллионы людей встречают лунный Новый год по китайскому календарю. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Во многих странах мира действуют карантинные ограничения на проведение массовых праздников. Год Быка в азиатских странах встречают сдержанно.

В новогоднюю ночь так же действуют карантинные правила. На улицах Китая запускают фейерверки, группы людей гуляют при свете праздничных фонариков.

Считается, что Белый бык приносит удачу и способен исполнить заветную мечту. У многих она заключается в том, чтобы закончилась пандемия.

Ранее сообщалось, что Китай готовится встретить лунный Новый год. Праздничные гуляния традиционно продлятся 16 дней.

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Теги: праздники, Новый год, видео, Общество, фоторепортаж, Китайский Новый год
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Источник: korrespondent.net

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