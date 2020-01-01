В мире встречают лунный Новый год. Фоторепортаж

Считается, что Белый бык приносит удачу и может исполнить любую мечту. У многих она заключается в том, чтобы закончилась пандемия.

Китайский Новый год встречают люди во всем мире

По всему миру сегодня миллионы людей встречают лунный Новый год по китайскому календарю. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Во многих странах мира действуют карантинные ограничения на проведение массовых праздников. Год Быка в азиатских странах встречают сдержанно.

В новогоднюю ночь так же действуют карантинные правила. На улицах Китая запускают фейерверки, группы людей гуляют при свете праздничных фонариков.

Считается, что Белый бык приносит удачу и способен исполнить заветную мечту. У многих она заключается в том, чтобы закончилась пандемия.

Ранее сообщалось, что Китай готовится встретить лунный Новый год. Праздничные гуляния традиционно продлятся 16 дней.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet