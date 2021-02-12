Миллионерша без гроша. История аферы в Нью-Йорке

Россиянка Анна Сорокина выдавала себя в Нью-Йорке за наследницу немецкого мультимиллионера и светскую львицу, но оказалась мошенницей и очутилась в тюрьме.

Гламурная жизнь, дорогие рестораны, брендовая одежда, лучшие гостиницы… так жила молодая девушка, называющая себя Анна Делви. Ну а как еще жить наследнице немецкого миллионера и светской львице со счетом в 60 миллионов евро.

Вот только оказалось, что Делви – это дочь мигрантов из России Анна Соркина, у которой никаких миллионов не было и близко, а только внушительные долги. Аферистка отправилась в тюрьму, провела там три года, а теперь выходит на свободу звездой – о ее жизни снимет сериал Netflix.

Корреспондент.net вспоминает историю и аферы Анны Делви.

Ложь ради денег

Сорокина приехала в Нью-Йорк в 2016 году и плавно вписалась в гламурную тусовку, где успешно выдавала себя за дочь немецкого нефтяного магната, дипломата или просто богача. Сорокина утверждала, что ее наследство составляет 60 млн евро и находится в трастовом фонде, созданном в Европе на ее имя. По данным обвинения, она также использовала поддельные финансовые документы, дабы подкрепить свою версию.

На самом деле ее отец, по сведениям СМИ, поначалу работал в Германии водителем грузовика, а потом завел небольшую компанию по обслуживанию отопительно-охладительного оборудования.

Сорокина получила офердрафт (кредит) в нью-йоркском City National Bank на 100 тыс. долларов, а всего присвоила денег и услуг на 200 с лишним тысяч.

ny.eater.com Сорокина (крайняя слева) на тусовке

После получения 100 тысяч девушка в течение месяца потратила 55 тысяч долларов на жизнь в роскошной гостинице 11 Howard, дизайнерскую одежду, занятия с личным тренером и электронику.

Одна из свидетельниц говорила, что Сорокина попросила ее забронировать номер в гостинице в Марракеше стоимостью 7 тысяч долларов за ночь с бассейном и личным слугой. Предполагалось, что все это оплатит Сорокина, но при выписке ее кредитная карта не сработала. В результате расходы пришлось покрыть самой свидетельнице - в общей сложности около 62 тыс. долларов за шесть дней.

“У нее была необыкновенная особенность убеждать всякого платить за ее роскошный образ жизни, и она сама каким-то невероятным образом умудрялась не платить по огромным гостиничным счетам”, - вспоминает нью-йоркский диджей Эль Ди, которая познакомилась с Сорокиной в 2014 году.

NBC News Сорокина в суде

Сериал спас

Сорокина выплатила 199 тысяч долларов в виде компенсации потерпевшим и 24 тысячи долларов в виде штрафов, назначенных судом. По данным СМИ, у нее появились деньги после того, как стриминговый сервис Netflix заплатил ей 320 тысяч долларов за право снять сериал по ее истории.

Netflix объявил о покупке прав на экранизацию истории Сорокиной в 2018 году. Сценарий к сериалу написала Шонда Раймс, создательница сериалов Анатомия страсти и Скандал. Роль Сорокиной сыграла актриса Джулия Гарнер из сериала Озарк. Съемки затянулись из-за пандемии и завершились лишь недавно.

Планируется, что сериал выйдет до конца года. Над проектом по истории Сорокиной также работает канал HBO вместе с создательницей сериала Девочки Линой Данэм. Кроме того, в 2019 году на BBC вышел подкаст о жизни Сорокиной.