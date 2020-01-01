Байден закроет тюрьму Гуантанамо - СМИ

Правозащитники называют эту тюрьму пятном на глобальном имидже Америки. Сейчас там содержатся 40 заключенных.

В тюрьме Гуантанамо начали официальную проверку с целью ее закрытия. Об этом со ссылкой на официального представителя Белого дома сообщает Reuters в пятинцу, 12 февраля.

Источники издания, знакомые с ситуацией, считают, что президент США Джо Байден подпишет указ о закрытии тюрьмы в ближайшие недели или месяцы.

Reuters пишет, что правозащитники называют этот объект строгого режима, расположенный на военно-морской базе Гуантанамо, пятном на глобальном имидже Америки.

"Мы проводим проверку, чтобы оценить текущее состояние дел, которое администрация Байдена унаследовала от предыдущей администрации, в соответствии с нашей более широкой целью - закрыть Гуантанамо", - заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Хорн.

Она добавила, что Совет нацбезопасности США будет тесно сотрудничать с министерствами обороны, штата и юстиции, чтобы добиться прогресса в закрытии тюрьмы Гуантанамо, а также проводить консультации с Конгрессом.

На данный момент в Гуантанамо остается 40 заключенных, большинство из которых содержатся под стражей почти два десятилетия без предъявления обвинений и суда.

Напомним, что тюрьма для международных террористов на военной базе Гуантанамо была открыта в 2002 году президентом США Джорджем Бушем после терактов 11 сентября 2001 года.

Закрытие учреждения являлось одним из главных предвыборных обещаний бывшего президента США Барака Обамы, однако ни одно из его предложений не было одобрено Конгрессом. В январе 2018 года президент США Дональд Трамп подписал приказ о сохранении тюрьмы.

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