В Индии при взрыве на фабрике погибли 16 человек

Взрыв произошел в тот момент, когда сотрудники фабрики начали смешивать химические материалы.

На юге Индии в штате Тамилнад не менее 16 человек погибли и около 20 пострадали при взрыве на фабрике по производству фейерверков. Об этом сообщает Times of India в пятницу, 12 февраля.

Инцидент произошел в городе Вирудунагар. Взрыв произошел в тот момент, когда сотрудники фабрики начали смешивать химические материалы.

Здание фабрики практически разрушено. На месте взрыва работали более 10 пожарных команд. Пострадавшие доставлены в больницу.

Ранее похожий случай произошел в индийском городе Батала. Там при взрыве на предприятиии по производству фейерверков погибли 22 человека, около 20 получили ранения. Здание фабрики было полностью разрушено.

Также в Индии прогремел взрыв на фабрике по производству медицинского газа в штате Гуджарат. Тогда погибли не менее восьми человек погибли и несколько получили ранения.

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