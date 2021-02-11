СП-2: в Сенате США призвали Байдена ввести санкции

Разрешение на завершение трубопровода не конструктивный путь для партнерства с Германией, подчеркивают в Сенате.

В Сенате США призвали президента Джо Байдена ввести санкции против Северного потока-2. Об этом сообщает Bloomberg в пятницу, 12 февраля.

С соответствующим обращением к Байдену обратились глава Комитета по международным отношениям Сената республиканец Джеймс Риш и вице-глава группы поддержки Украины в Сенате демократ Джинн Шахин. Они обеспокоены сообщениями о возможной сделке для обхода ограничений.

"Пресса сообщает, что правительство Германии выдвинуло предложение, которое требует от США игнорирования санкций (против газопровода - ред.). Отношения США с Германией - краеугольный камень трансатлантического альянса, но разрешение на завершение Северного потока-2 не конструктивный путь для этого партнерства", - сказано в письме сенаторов.

Как подчеркнули Риш и Шахин, они ждут от администрации Байдена опубликования утвержденного Конгрессом отчета о компаниях, участвующих в строительстве трубопровода, до 16 февраля.

Напомним, что ранее СМИ узнали о приостановке строительства Северного потока-2. Судно Фортуна, которое в начале февраля начало укладку газопровода в водах Дании, проложило всего несколько сотен метров, утверждают источники.

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