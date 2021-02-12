Стали известны первые члены нового правительства Италии

Новым премьер-министром Италии станет Марио Драги, ранее возглавлявший Европейский центральный банк.

В Италии новое правительство возглавит бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги. Об этом сообщает пресс-служба президентского Квиринальского дворца в пятницу, 12 февраля.

"Президент Серджо Маттарелла встретился с профессором Марио Драги, давшим окончательное согласие на то, чтобы возглавить правительство, состав которого представил главе государства", - сказано в сообщении.

Церемония приведения к присяге состоится в субботу, 13 февраля, в 13:00 по Киеву.

При этом агентство ANSA пишет, что несколько министров из правительства Джузеппе Конте сохранили свои посты в новом правительстве Марио Драги. Это министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, министр внутренних дел Лучана Ламорджезе и министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Кроме того, Дарио Франческини останется министром культуры, у которого будут немного изменены функции. Также пост министра обороны сохранил Лоренцо Гуерини.

Напомним, что в конце января премьер-министр Италии объявил об уходе в отставку. Конте рассчитывал получить от президента Италии мандат на формирование нового правительства с более широкой поддержкой в парламенте. Глава государства принял отставку премьера.

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