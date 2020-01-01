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ВОЗ опубликует предварительный отчет миссии в Китае

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Миссия принесла дополнительную информацию, приближающую к пониманию происхождения коронавируса вируса, говорят в ВОЗ.
ВОЗ опубликует предварительный отчет миссии в Китае
ВОЗ опубликует предварительный отчет миссии в Китае
twitter.com/News4SA

ВОЗ представит отчет миссии экспертов в Китае уже на следующей неделе. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге в пятницу, 12 февраля.

Миссия расследует происхождение коронавируса. Через несколько недель после публикации предварительного отчета будет представлен финальный доклад.

"Мы всегда говорили, что эта миссия не даст ответы на все вопросы, однако она принесла дополнительную информацию, которая приближает нас к пониманию происхождения вируса, который вызывает COVID-19", - сказал Гебреисус.

По его словам, миссия организации в Китае не смогла определить источник происхождения коронавируса SARS-CoV-2.

"Я хотел бы подтвердить, что все гипотезы остаются открытыми и требуют дальнейшего анализа и изучения", - резюмировал глава организации.

Напомним, что ранее были названы признаки послекоронавирусного синдрома. У людей после COVID-19 наблюдается очень быстрая утомляемость и потливость, а также депрессивное состояние.

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Теги: Китай, ВОЗ, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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