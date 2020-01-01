Санкции США и Евросоюза против Венесуэлы вызвали кризис в стране - ООН

Подсанкционное положение республики оказывает огромное влияние на все категории прав человека в стране, отметили в организации.

Односторонние ограничительные меры, введенные американским правительством и Евросоюзом против Венесуэлы, негативно сказались на всем населении республики. Об этом говорится в докладе представителя ООН по вопросу о негативном воздействии санкций на соблюдение прав человека Елены Довгань, опубликованном в пятницу, 12 февраля.

Указано, что Довгань на протяжении двух недель пребывала с визитом в республике. По ее словам, санкции привели к "экономическому и гуманитарному кризису, а также к кризису в области развития с катастрофическими последствиями для населения Венесуэлы".

Докладчик отметила, что в стране нет "необходимых станков, запасных частей, электричества, воды, горючего, газа, продовольствия и лекарств" и наблюдается нехватка квалифицированных работников.

"Такая ситуация оказывает огромное влияние на все категории прав человека, включая право на жизнь, питание, охрану здоровья и развитие", - объяснила Довгань.

В связи с этим в ООН призвали отменить рестрикции против Каракаса, поскольку, напомнила представитель организации, подобные ограничительные меры считаются законными, если введены в ответ либо по решению Совета Безопасности ООН.

Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что госсредства республики на покупку вакцины от коронавируса заморожены в результате введенных санкций.

Однако, как сообщалось, администрация нового американского лидера Джо Байдена сделала первые послабления режима санкций против Венесуэлы - разрешила ряд финансовых операций для работы портов и аэропортов республики.

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