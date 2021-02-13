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РФ расширила список санкций против Украины

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Список юридических лиц из Украины, против которых введены экономические санкции, расширен из 75 до 84 позиций.
Российское правительство расширило "черный" список по Украине
Российское правительство расширило "черный" список по Украине
minvr.ru

Правительство России добавило девять украинских компаний в перечень юрлиц, против которых введены экономические ограничительные меры. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу, 12 февраля, на портале правовой информации.

Согласно документу, под ограничения попали такие компании, как ООО Донмар, ООО Краншип, ООО Максима Металл Сервис, ПАО Полтавский агроагрегатный завод, ООО Солар Стальконструкция, ООО Трансшип и его дочерние предприятия Трансшип Балк и Трансшип-сервис, а также компания Kirgan Holding S.A.

Таким образом, санкционный список расширен из 75 до 84 позиций.

Как сообщалось, в декабре прошлого года Москва расширила список санкций против Украины, включив в него более 200 депутатов Верховной Рады.

В этот перечень попали, в частности, спикер парламента Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько и другие.

В отечественном МИД этот шаг Кремля назвали продолжением агрессии РФ против Украины во всех ее формах и проявлениях.

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Теги: Россия, Украина, компании, Украина-Россия, санкции, Ответные санкции России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
trexxoll    13.02.2021, 01:09
Оценка:  -23
trexxoll
Логичный ход.
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