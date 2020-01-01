В Британии число COVID-инфицированных превысило четыре миллиона

Соединенное Королевство стало пятой страной в мире, в которой выявили более четырех миллионов заразившихся.

В Великобритании количество зараженных коронавирусом жителей превысило четыре миллиона, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer по состоянию на вечер пятницы, 12 февраля.

Так, за минувшие сутки зафиксировали 15 144 новых случаев инфицирования. Общее количество заболевших составляет 4 013 799.

Таким образом, Британия стала пятой страной в мире, в которой выявили более четырех миллионов заразившихся, после США, Индии, Бразилии и России.

При этом за весь период пандемии в стране побороть болезнь удалось почти 2,1 миллиона лицам, тогда как от ее осложнений скончались 116 287 жителей (758 из них - за последние сутки).

В то же время в мире количество COVID-инфицированных достигло 108,6 миллиона, из них 80,6 миллиона уже выздоровели и 2,4 миллиона человек - умерли от осложнений болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.

Как сообщалось, в Британии коэффициент распространения коронавируса в стране впервые с июля вернулся в "безопасные" пределы - меньше единицы.

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