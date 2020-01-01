В Британии число COVID-инфицированных превысило четыре миллиона
В Великобритании количество зараженных коронавирусом жителей превысило четыре миллиона, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer по состоянию на вечер пятницы, 12 февраля.
Таким образом, Британия стала пятой страной в мире, в которой выявили более четырех миллионов заразившихся, после США, Индии, Бразилии и России.
При этом за весь период пандемии в стране побороть болезнь удалось почти 2,1 миллиона лицам, тогда как от ее осложнений скончались 116 287 жителей (758 из них - за последние сутки).
В то же время в мире количество COVID-инфицированных достигло 108,6 миллиона, из них 80,6 миллиона уже выздоровели и 2,4 миллиона человек - умерли от осложнений болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.
Как сообщалось, в Британии коэффициент распространения коронавируса в стране впервые с июля вернулся в "безопасные" пределы - меньше единицы.
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