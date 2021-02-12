В Европе значительно сократилось число авиарейсов

Резкое снижение авиатрафика было зарегистрировано в аэропортах таких городов, как Барселона, Рома, Вена, Копенгаген и Дюссельдорф.

Снижение трафика зафиксировано во всех крупных авиаузлах Европы Unsplash

В январе текущего года количество авиарейсов в Европе снизилось на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Соответствующие данные обнародованы в пятницу, 12 февраля, на сайте Евростата.

"Чтобы предотвратить распространение пандемии COVID-19, страны по всему миру приняли ряд ограничительных мер. Сразу же пострадала отрасль воздушного транспорта", - указано в сообщении.

Так, за первый месяц 2021 года наибольшее сокращение количества коммерческих рейсов было зафиксировано в крупных европейских авиатранспортных узлах: Мюнхен (-25 400 коммерческих рейсов, -85%), Париж / Шарль де Голль (-23 500, -63%), Амстердам / Схипхол (-23 100, -61%), Франкфурт-на-Майне (-23 100, -64%) и Мадрид / Барахас (-22 900, -70%).

При этом резкое снижение авиатрафика было зарегистрировано в аэропортах таких городов, как Барселона / Эль-Прат (-17 700, -77%), Рома / Фьюмичино (-16 400, -78%), Вена / Швехат (-15 800, -79%), Копенгаген / Каструп (-14 900, -79%) и Дюссельдорф (-12 800, -84%).

Фото: Eurocontrol

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